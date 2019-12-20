Центр Курехина в режиме ожидания: Piter.TV узнал подробности его возвращения на Васильевский остров

Новый проект реконструкции кинотеатра "Прибой" сейчас находится на финальной стадии согласования. В центре надеются, что строительные работы завершатся к 2021 году.

Piter TV узнал подробности реконструкции кинотеатра "Прибой", где до 2016 года располагался центр современного искусства имени Сергея Курехина.

Решение о ремонте здания появилось еще в 2011 году. Уже тогда стало ясно, что кинотеатр "Прибой", возведенный в 60-е, не приспособлен под нужды современных художников. К 2016 году возник проект, позволяющий воплотить все мечты арт-центра.

Проектирование дало нам представить все это как этакий трансформер: мультимедийный зал, приспособленный и для концертов, и для балета, и для современного искусства. Там будут площади и для выставок, и для музея, и малый театральный зал, то, что необходимо молодым режиссером. Главное, что площадка будет достаточно свободная. Анастасия Курехина, художественный руководитель центра современного искусства имени Курехина

После деконструкции, проведенной в 2016 году, центр всего за пять дней переехал в бывшее помещение Музея хлеба, расположенное на Лиговском проспекте, 73, которые они посчитали и временным. Однако таким оно является уже четвертый год. За это время увеличилось количество выставочной деятельности, выступлений и перформансов.

На новом месте у нас такой музейно-галерейный формат: есть хранилище, увлажнители воздуха, поддерживается нужный температурный режим. Это, все-таки таки, бывший музей. К нам привозят уже серьезные работы. Анастасия Курехина

Подрядчиком первого проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра стала компания "ЛСР-Строй", однако в 2018 году они отказались от участия в проекте, после чего строительные работы прекратились.

Сейчас дела у арт-центра опять налаживаются. Создан новый проект реконструкции здания на Василеостровской. В нем планируют создать площадки для выставочной, концертной театральной и балетной деятельности. Также в новом помещении откроют музей, посвященный Сергею Курехину. Коллекция, накопленная арт-центром за четыре "кочевых" года перерастет в постоянную экспозицию.

Пока сроки строительства 2020 - 2021 год. Главное, чтобы сейчас все перепроектировали, вошли в экспертизу, и тогда точно станет понятно, когда будет готово здание. А строят, говорят, быстро. Главное все предусмотреть. Анастасия Курехина

Ранее мы сообщали, что Городскому театру удашлось избежать закрытия: его поддержал комитет по культуре Петербурга.

Видео, фото: Piter.TV