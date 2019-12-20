Закрытие Городского театра отменяется. Проект поддержал комитет по культуре

Театру предложили финансирование, на которое они смогут совершить "качественный скачок вперед".

Городской театр на Литейном, 46, продолжит свою творческую деятельность. Об этом объявила художественный руководитель театра Татьяна Лапина после спектакля "Жизнь замечательных людей", прошедшего 19 декабря. Ранее эта постановка была объявлена последней в истории театра.

Как стало известно Piter.TV, совсем недавно театру предложили финансовую поддержку из комитета по культуре Петербурга. На полученные деньги театр сможет значительно расширить свои возможности.

Вокруг спасения Городского театра объединились прекрасные театральные силы. Несколько тысяч зрителей подписали петицию, коллеги из разных театров писали письма в нашу поддержку. Благодаря этому председатель Комитета по культуре Константин Сухенко придумал решение, благодаря которому Городской театр не закроется. Наталья Лапина, художественный руководитель Городского театра

На данный момент точно не известно, как именно отразится помощь комитета по культуре Петербурга на работе театра. Наталья Лапина сообщила, что в ближайшие несколько месяцев они прекратят творческую деятельность для того, что бы "привести все дела в порядок". Однако уже в январе следующего года будет объявлено, что именно поменяется в "Городском".

Ранее, 13 июня, театр объявил о закрытии из-за финансовых проблем. Пол года труппа ставила спектакли

Видео: Piter.TV