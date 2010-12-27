Петербургский Городской театр на Литейном объявил о закрытии

"Средств для театра достаточно, чтобы выживать, но недостаточно, чтобы полноценно жить и расти. А если вся энергия театра тратится на выживание, то на творчество, на художественные победы ее просто не остается".

В конце этого года свою работу решил завершить Санкт-Петербургский Городской театр. Об этом труппа сообщила в своей официальной группе "ВКонтакте".

Театр сейчас находится на Литейном проспекте, д. 42. Он был основан в 2016 году.

Главной причиной, почему закрывается театр, стал финансовый вопрос. Театр выигрывал гранты, получал государственную поддержку, премии, номинации, участвовал в фестивалях. Но всех финансов хватало только для того, чтобы выживать, но никак не расти и жить полноценной жизнью. К тому же, как отметили актеры, три года – вполне оптимальный срок, чтобы найти спонсоров в лице государства или частных компаний.

Мы всё это время играли репертуар, выпускали регулярные премьеры, сами делали ремонт и декорации, питались вкусной гречкой, мало спали и всё, что зарабатывали, вкладывали в театр. Санкт-Петербургский городской театр

Труппу еще можно спасти. Для этого нужно либо впустить ее в любой другой театр с цехами, финансированием и инфраструктурой, либо найти спонсора или устроить команду в государственный театр.

Piter.TV ранее рассказывал о том, что уже через два дня в петербургском метро голландские актеры покажут отрывки из "Одиссеи".

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский городской театр