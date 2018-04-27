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В петербургском метро голландские актеры покажут отрывки из "Одиссеи"
Вчера, 10:22
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nastya960

В петербургском метро голландские актеры покажут отрывки из "Одиссеи"

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Перфоманс приурочен к открытию Театральной олимпиады.

В петербургском метрополитене 14 июня свой перфоманс представят актеры из Gajes (Нидерланды). Представление покажут в преддверии открытия международной Театральной олимпиады (15 июня).

Прямо в метро актеры представят отрывки музыкальной постановки Odyssee. Известно, что в 11:00 актеры вместе с пассажирами спустятся на станцию метро "Адмиралтейская", зайдут в вагон и там начнут свое представление. Закончится оно на "Звенигородской". Зрители – случайные пассажиры метро.

Торжественное открытие Театральной олимпиады состоится 15 июня на площади Островского.

Фото: ВК/ Театральная олимпиада 2019

 

Теги: актеры, перфоманс, театральная олимпиада
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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