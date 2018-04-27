В петербургском метро голландские актеры покажут отрывки из "Одиссеи"

Перфоманс приурочен к открытию Театральной олимпиады.

В петербургском метрополитене 14 июня свой перфоманс представят актеры из Gajes (Нидерланды). Представление покажут в преддверии открытия международной Театральной олимпиады (15 июня).

Прямо в метро актеры представят отрывки музыкальной постановки Odyssee. Известно, что в 11:00 актеры вместе с пассажирами спустятся на станцию метро "Адмиралтейская", зайдут в вагон и там начнут свое представление. Закончится оно на "Звенигородской". Зрители – случайные пассажиры метро.

Торжественное открытие Театральной олимпиады состоится 15 июня на площади Островского.

Фото: ВК/ Театральная олимпиада 2019