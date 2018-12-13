Александринский театр примет театральную олимпиаду с 15 июня

Международное событие организовывают сразу две страны: Россия и Япония.

В середине июня в Петербурге стартует международная Театральная олимпиада. Участниками мероприятия стали 21 государство. Об этом сообщает Gazeta.SPb. Одновременно с Северной столицей, программа также начнется в японском городе Тояма. Две страны-организатора принимают эстафету театрального праздника, которому в этом году исполняется 25 лет. Впервые за историю проекта фестивалем занимаются два государства одновременно.

Отметим, что основное действие будет проводиться на территории Александринского театра. В Японии олимпиада начнет работу на месяц позже. В конкурсной заявке значатся 18 театров из России.

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Фото: Piter.tv