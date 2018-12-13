Комитет по культуре показал будущее арт-пространство на заводе "Арсенал"

В Сети появились первые изображения результата, ожидаемого после реконструкции завода "Арсенал".

Петербургские чиновники рассказали о проекте реконструкции завода "Арсенал" на улице Михайлова. Специалисты опубликовали изображения объекта после завершения работ. На территории двух корпусов производства появится арт-пространство. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отметим, что корпуса под литерами А и Б будут расширены. Их объединит новый атриум. Специалисты отмечают, что конструкция не навредит кирпичному фасаду. Стены здания отреставрируют. После этого интерьер превратится в двухсветное фойе. На основном фасаде установят витражные зеркала.

Арт-пространство станет творческой площадкой для молодых театральных деятелей. В зрительной зоне оборудуют лифт, санузел, а также установят пандусы. В северной части здания рабочие сделают интерьер в стиле минимализма.

Напомним, что ранее вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что из городского бюджета на данный проект выделено 36,5 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка продает раритетные японские доспехи за 670 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Комитета по культуре