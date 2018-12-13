Петербурженка продает раритетные японские доспехи за 670 тысяч рублей

Женщина надеется выгодно расстаться с историческими доспехами из Японии.

Петербурженка продает на "Юле" дорогостоящий комплекс доспехов, созданными мастером Кикути Ёсай. Владелица отмечает, что предметы - раритетные. За них женщина хочет получить 670 тысяч рублей.

Кроме самурайского обмундирования предпринимательница также реализует несколько старинных свитков из Японии.

Сами рисунки монохромные в хорошем состоянии комментирует хозяйка

Женщина добавляет, что на кирасе находится подпись создателя - известного художника и философа, прожившего 97 лет. Кикути Ёсай являлся выдающимся представителем школ Кано и Тоса.

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Фото: сайт "Юла"