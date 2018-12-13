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Вчера, 8:34
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nastya960
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Санкт-Петербург стал лучшим городом для путешествий семьей

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За него проголосовал 41% участников.

Санкт-Петербург стал лучшим городом для путешествий семьей. Опрос провело аналитическое агентство ТурСтат.

Опрос проводился в преддверии Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. Праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

В первой пятерке оказались Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Евпатория и Казань. За город на Неве свой голос отдал 41% опрошенных, за Сочи - 20% голосов, за Ялту - 11%, за Евпаторию - 9%, за Казань - 7% голосов.  Рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса.

Также Петербург попал в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров.
Видео: YouTube 

Теги: лучший город, опрос, петербург, турстат
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб, Картина дня,

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