За него проголосовал 41% участников.

Санкт-Петербург стал лучшим городом для путешествий семьей. Опрос провело аналитическое агентство ТурСтат.

Опрос проводился в преддверии Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. Праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

В первой пятерке оказались Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Евпатория и Казань. За город на Неве свой голос отдал 41% опрошенных, за Сочи - 20% голосов, за Ялту - 11%, за Евпаторию - 9%, за Казань - 7% голосов. Рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса.

Также Петербург попал в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров.

Видео: YouTube