Санкт-Петербург попал в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров

На первом месте рейтинга находится Москва.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей и узнал, какой российский город является самым комфортным для фрилансеров (самозанятых).

Опрос проводился в преддверии Дня фрилансера, который отмечается 14 мая. Праздник начали отмечать с 2005 года, когда появилась одна из первых российских бирж фрилансеров.

Санкт-Петербург занял четвертую позицию данного рейтинга и набрал 8% голосов, такое же количество людей проголосовало за Калининград. На первом месте Москва (24% респондентов).

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