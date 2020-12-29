“Лодочник” Анны Яблонской в Городском театре: рецензия на пронзительную премьеру Андрея Горбатого-младшего

Что авторы спектакля изменили в тексте украинского драматурга, и как трагическая судьба автора пьесы отразилась на восприятии постановки.

Камерная сцена Городского театра – маленький зал с тремя рядами зрительских мест, как нельзя лучше подходит для постановки пьесы "Лодочник".

Декорации минимальны: вверху на стенах – панели с лесными пейзажами, напоминающие фотообои из 1990-х. По низу пущен зеленоватый больничный кафель. Той же пленкой "под кафель" обклеены лавки, периодически выбрасываемые на сцену из узких дверных проемов. Только это не место для посиделок, а скорее отсылка к народной погребальной традиции – выставлять гроб с телом покойника на табуретки или лавку.

На полу, пребывая в состоянии дурашливой веселости, как выразились бы профильные медики, сидит главный герой, Сторож. Это такой до боли знакомый персонаж, бедный художник, несостоявшийся писатель, перекати-поле. Вся условность ситуации легко опознается зрителем, ведь Сторож в исполнении Богдана Гудыменко ведет диалог с Деревьями. Ответствует за Деревья актер Илья Рудаков в узких черных очках и ватнике с березовым принтом.

Как и в другой своей пьесе "Язычники", драматург Анна Яблонская создает уникальный мир, где высокие материи и мифологические мотивы переплетаются с характерным стебом, денежными интересами и другими приметами "сытых нулевых". Деревья сообщают нашему герою о загадочный вакансии лодочника: причем перевозить людей с одного берега реки на другой нужно, несмотря на наличие моста поблизости. Придя на причал ровно в двенадцать ночи, как и было условлено, Сторож натыкается на Электрический Столб, который тоже наделен даром слова. Щуплый электрик (Игорь Дудоладов) в сознании Сторожа ассоциируется с богом.

На причале нашего героя интервьюирует будущая начальница – Женщина с косой. Визуально самый яркий образ в первом действии. Актриса Анна Христич затянута в черный кожаный плащ, а во рту у нее поблескивают настоящие железные зубы! Под прокурорским напором собеседницы Сторож рассказывает драматическую историю своих взаимоотношений с прекрасной девушкой Олей.

На сцене оживают картины прошлого, где Оля (Тина Тарусина), легкая и улыбчивая, еще влюблена в главного героя, а он собирается поступать в Литинститут и даже сдал первый экзамен. Разрыв с любимой сопряжен с потерей призвания. Прошло 15 лет, а "подающий надежды юноша" так и не стал ни мужем, ни писателем. Но в лодочники его взяли.

Страшная правда о "характере работы" открывается перед Сторожем в ту же ночь: ему нужно перевозить на другой берег тех, кто отправляется в мир иной. На той стороне вновь прибывших встречают "Люди в хитонах" – так названы они в списке действующих лиц. Авторы спектакля (режиссер Андрей Горбатый-младший, художник Арина Слободняк) решили одеть актеров в костюмы химзащиты. Получилось что-то вроде клейма или фирменного знака 2020 года.

Очевидная удача спектакля – Иосиф Лауреат в исполнении актера Михаила Рябова. Узнаваемый прононс, длинные паузы, интеллигентские манеры, шарфик через плечо. Образ одновременно смешной и грустный. Поэта, стало быть, тоже надо переправить на другой берег… Лодочник припоминает "Ниоткуда с любовью…", а еще то, что читал о Лауреате в журнале "Досуг", где писали о звездных нарядах нобелевских премиантов и Джениффер Лопес. В этой сцене высокий трагизм момента прекрасно уживается с "низкими" деталями.

Путешествие по реке Стикс неожиданно приводит Сторожа ко встрече с Олей. Герой решает бросить вызов смерти ради любимой, а вместе с тем получает шанс на перерождение, ведь до погружения в мир мертвых, он как будто и не жил.

Пьеса "Лодочник" была признана лучшей на украинском фестивале "Курбалесия" в 2009 году (Анна Яблонская родилась в 1981-м в Одессе). Сегодня, в 2021 году, особенно заметно, что пьеса, как из кубиков сложенная из элементов сказки (и сказочная по форме), наполнена актуальным для всего поколения "эпохи перемен" содержанием. Тут и развал семьи, и человеческое бессилие, и грубые товарно-денежные отношения вкупе с государственной канцелярщиной. Неслучайно именно Женщина с косой, то бишь Смерть, заведует в больнице и руководит делами на лодочной станции.

Режиссер Андрей Горбатый-младший все-таки ставит сказку. Точно следуя тексту пьесы на всем протяжении спектакля, в финале создатели решили усилить хеппи-энд в духе почтальона Печкина, обретшего велосипед. Оказывается, Женщина с косой потому такая злая была, что у нее своего Харитоныча не было! В оригинале же Харон/Харитоныч– это сбежавший лодочник, и он не то что не ухажер Женщины, а ее главный антагонист.

Говорят, что любой автор сегодня должен иметь за плечами трагическую историю. Иначе люди не послушают твой альбом, не прочитают твой роман, не посмотрят твой фильм. Индивидуальный авторский миф, изобретенный когда-то великими поэтами для внутрицехового использования, сегодня действует как рабочая ролевая модель для построения личного бренда.

Большая трагедия, что в случае с творчеством Анны Яблонской ничего "придумывать" не пришлось. Драматург Анна Яблонская погибла в 29 лет в результате взрыва в аэропорту Домодедово. Это произошло 24 января 2011 года. В зоне прилета подорвался чеченский террорист. Как пишут СМИ, Анна Яблонская погибла мгновенно из-за попавшего в сердце осколка.

Когда в прокат вышел фильм "Однажды... в Голливуде", многие восхищались тем, как Квентин Тарантино переписал реальную историю, как спас от гибели беременную жену и друзей Романа Полански. Хеппи-энд на экране в соотношении с действительными событиями, о которых помнил зритель, стал мощным художественным приемом. Фильм по-настоящему раскрылся в сознании зрителя под влиянием этой чудовищной пропорции, трагического несоответствия сказки и реальности.

Зная о судьбе драматурга Анны Яблонской, погибшей так несправедливо и так рано, ты по-другому смотришь на ее творчество. И потому пьеса "Лодочник" так особенно пронзительна.

Александра Бутенко

Фото: "Городской театр", ВКонтакте – Александр Разумнов