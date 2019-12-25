Объявлен конкурс интерьерных решений для здания ЦСИ имени Сергея Курёхина

Наиболее интересные эскизы можно будет увидеть и живьем.

Стартовал конкурс решений для интерьеров нового здания Центра современного искусства имени Сергея Курехина, которое будет возведено на Васильевском острове. Как сообщили в ЦСИ накануне, приветствуются работы архитекторов, дизайнеров и студентов творческих вузов.

Конкурс организован для поиска наиболее выразительного эскизного проекта интерьеров будущего Центра. Проекты можно выполнить в программах для дизайна и моделирования, принимаются также графические работы, скетчи и коллажи.

Авторы лучших работ получат абонемент на посещение всех мероприятий и выставок сроком на год. Лучшие эскизы покажут офлайн в галерее Центра на Лиговском проспекте, 73.

Заявки в ЦСИ принимают до 1 сентября. Подробную информацию можно узнать здесь.

Ранее мы в рамках общения с худруком центра Анастасией Курёхиной Piter.tv узнал, как ЦСИ встретил карантин и что готовит в ближайшее время.

Фото: kuryokhin.net