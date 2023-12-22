Уильям Бернс счел, что Москва не хочет договариваться с Киевом.

Глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс безосновательно заявил законодателям США о том, что Москва якобы несерьезно относится к переговорному процессу по украинскому кризису, а российский президент Владимир Путин убежден, что время в контексте боевых действий в зоне проведения специальной военной операции - на его стороне. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Сената США по вопросам разведки.

По нашей оценке, Россия сегодня несерьезно относится к переговорам... Как сказала Хейнс во вступительном слове, думаю, президент Путин верит, что время на его стороне. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил на телефонном брифинге с журналистами, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности и открытости российской администрации решать проблемы путем переговоров, а для Москвы речь идет о "предпочтительнном пути".

В ЦРУ заявили, что Украина потеряет значительные территории, если США не возобновят помощь.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News