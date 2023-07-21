ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

Уильям Бернс оценил вероятность ядерной войны.

Американское Центральное разведывательное управление не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на территории Украины. Такой информацией с журналистами в ходе выступления на на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, поделился глава ЦРУ Уильям Бернс. Иностранец добавил, что власти страны крайне пристально наблюдают за обстановкой в этой сфере.

На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия...бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года прессе о том, что все ситуации, при которых Москва может использовать собственное ядерное оружие, четко обозначены в национальной военной доктрине.

Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute