Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

Уильям Бернс рассказал о том, что не был удивлен действиями Евгения Пригожина.

Центральное разведывательное управление США заранее знало о подготовке основателем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным вооруженного мятежа в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом., сделал глава ведомства Уильям Бернс. Таким образом гость мероприятия ответил на вопрос ведущей о том, обладала ли американская разведка информацией о тех событиях заранее. Глава ЦРУ пояснил, что для него не стало сюрпризом, что Евгений Пригожин начал действовать.

Президент Байден был лаконичен, сказав, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден в интервью для местному телеканалу MSNBC неразборчиво ответил на вопрос журналистов о том, знал ли политик заранее о подготовке основателем ЧВК "Вагнер" вооруженного мятежа в его стране. Телеканал CNN отметил, что разведка США располагала информацией о планах Евгения Пригожина.

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute