  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:59
91
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

0 0

Уильям Бернс рассказал о том, что не был удивлен действиями Евгения Пригожина.

Центральное разведывательное управление США заранее знало о подготовке основателем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным вооруженного мятежа в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом., сделал глава ведомства Уильям Бернс. Таким образом гость мероприятия ответил на вопрос ведущей о том, обладала ли американская разведка информацией о тех событиях заранее. Глава ЦРУ пояснил, что для него не стало сюрпризом, что Евгений Пригожин начал действовать.

Президент Байден был лаконичен, сказав, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности.

Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден в интервью для местному телеканалу MSNBC неразборчиво ответил на вопрос журналистов о том, знал ли политик заранее о подготовке основателем ЧВК "Вагнер" вооруженного мятежа в его стране. Телеканал CNN отметил, что разведка США располагала информацией о планах Евгения Пригожина.

Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

Теги: вооруженный мятеж, евгений пригожин, уильям бернс, цру, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии