Уильям Бернс рассказал об успехах ВС РФ на СВО.

Следующие полгода будут критичны для украинского конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления перед американскими законодателями в профильном комитете Конгресса США сделал руководитель ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Уильям Бернс. Специалист призвал коллег задуматься о перспективах серьезных мирных перговоров, которые в своб очередь будут зависеть от прогресса на территории Украины проведения Россией специальной военной операции. По мнению Уильяма Бернса, на текущий момент Москва не готова к диалогу с Киевом.

В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине. Следовательно, если рассуждать аналитически, важно предоставить всю возможную поддержку. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Эксперт добавил, что российские военные смогут добиться тактических успехов на поле сражений на Украине, однако по оценкам американской разведки,эти результаты для Москвы не будут значительными.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television