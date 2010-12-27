Злоумышленники хотят напасть на мирное поселение с целью компрометации сирийского правительства.

В Минобороны РФ узнали о подготовке террористами провокации в Сирии. Сообщение опубликовано на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Провокацию готовят сирийские боевики, организация "Белые каски" и лидеры группировки "Хайат Тахрир аш-Шам". По плану они должны инсценировать применение химических веществ и разрушить объекты на территории Идлиба.

Террористы хотят получить фото и видео, чтобы публиковать их в ближневосточных и западных СМИ. В таком случае у них появится возможность обвинить правительство Сирии в применении химоружия против мирных людей и нанесении неизбирательных ударов.

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