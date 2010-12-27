CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Курдские командующие недовольны тем, что американцы их "продали".

Курдский командующий рассказал о том, что войска будут просить у России помощи, если США их предадут. Об этом спикер рассказал в эфире телеканала CNN. Информацию приводит агентство ТАСС. Мазлум Абди объяснил, что если боевые действия не будут остановлены, то это и будет означать предательство со стороны американцев. На данный момент курды просто разочарованы, а доверие к США у них ослабевает.

Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы продали нас. Это аморально заметил курдский военный

Спикер добавил, что войскам придется искать альтернативные пути решения конфликта в Сирии. Если США не смогут завершить операцию Турции, то курдам придется заключить сделку с Сирией и Россией. Он напомнил, что власти Сирии публично заявляли о том, что не будут вести переговоров с курдами.

Тем не менее мы по-прежнему находимся в контакте с ними прокомментировал ситуацию Абди

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

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