CNN: самолет Learjet разбился в Калифорнии

В Эль-Кахоне упал легкий самолет, никто не выжил.

Американский телеканал CNN: самолет Learjet разбился в штате Калифорния. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на региональный офис пожарной службы и полицию. Известно, что повреждено небольшое воздушное судно на территории города Эль-Кахон. Трагедия зафиксирована вечером 27 декабря.

Спасатели не нашли на месте трагедии выживших. Устанавливается точное число людей, находившихся на борту упавшего самолета. рейс должен был приземлиться на местном аэродроме, но в 19 часов по местному времени (в 06 утра 28 декабря по московскому времени) произошло авиакрушение борта.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проинформированы о ситуации. Ведется расследование причин и обстоятельств трагедии. Основной версией падения судна считаются неблагоприятные погодные условия.

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Фото и видео: YouTube / CoeShow619