Рейс из Египта прилетел в Пулково с задержкой на 14 часов

Самолет ждали еще 25 декабря в 21:50.

В Петербург прибыл самолет из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия" в воскресенье, 26 декабря.

Согласно информации онлайн-табло, рейс ждали еще в субботу, 25 декабря, в 21:50. Однако судно приземлилось лишь сегодня в 12:19.

Самолет отправился в Северную столицу в 7:05 по московскому времени. Так, задержка прибытия составила 14 с половиной часов. Пассажиров предупредили об изменениях заранее.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту длительной задержки самолетов в Пулково.

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