CNN: парализованный Джейкоб Блейк прикован наручниками к койке

Его парализовало ниже пояса после того, как в него стреляли полицейские в городе Кеноша (штат Висконсин).

Афроамериканец Джейкоб Блейк прикован наручниками к койке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отца Блейка.

Правоохранительные органы никак не комментировали инцидент. Адвокат Блейка подтвердил информацию, что поверенный парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Защита Блейка насчитала как минимум восемь выстрелов, которые нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У афроамериканца поврежден позвоночник и внутренние органы.

Это было невыносимо, он лежал в этой кровати, пристегнутый к ней наручниками. Он и так никуда не может пойти, почему вы пристегнули его наручниками к кровати? - Джейкоб Блейк, отец (зовут также)

Напомним, инцидент произошел в воскресенье 23 августа. Джейкоб Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер, а после выстрелили в спину. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители были без камер, так как еще в 2017 году местная полиция отказалась от их закупки.

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