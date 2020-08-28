Сенатор-республиканец от штата Кентукки рассказал, что недалеко от Белого дома на него напала «разъяренная толпа».

Стало известно о нападении на сенатора США Рэнда Пола. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

В толпе насчитывалось более 100 злоумышленников. Пол поблагодарил департамент полиции округа Колумбия за то, что в этой ситуации полицейские буквально спасли ему жизнь.

Только что на нас напала разъяренная толпа из более чем 100 человек в одном квартале от Белого дома. Спасибо департаменту полиции округа Колумбия за то, что в буквальном смысле спасли наши жизни от обезумевшей толпы. - Рэнд Пол, сенатор

Политик не стал рассказывать подробности произошедшего. Сотрудники департамента полиции округа Колумбия пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Видео: YT / FNTV - FreedomNewsTV