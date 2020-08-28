Стало известно о нападении на сенатора США Рэнда Пола. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.
В толпе насчитывалось более 100 злоумышленников. Пол поблагодарил департамент полиции округа Колумбия за то, что в этой ситуации полицейские буквально спасли ему жизнь.
Только что на нас напала разъяренная толпа из более чем 100 человек в одном квартале от Белого дома. Спасибо департаменту полиции округа Колумбия за то, что в буквальном смысле спасли наши жизни от обезумевшей толпы.
- Рэнд Пол, сенатор
Политик не стал рассказывать подробности произошедшего. Сотрудники департамента полиции округа Колумбия пока никак не прокомментировали ситуацию.
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Видео: YT / FNTV - FreedomNewsTV
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