CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

Саммит состоится в Женеве 15-16 июня.

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве 15-16 июня. Об этом информирует телеканал MSNBC со ссылкой на источники.

Также эту информацию подтвердили высокопоставленные чиновники США телеканалу CNN.

Со стороны России пока не появлялось никаких комментариев по поводу точных дат и места саммита глав РФ и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что информация по этому поводу будет оглашена в ближайшее время.

По данным СМИ, в министерстве иностранных дел Швейцарии не стали давать конкретных комментариев по поводу возможности встречи глав РФ и Соединенных Штатов в Женеве, однако, подчеркнули, что площадка для переговоров может быть предоставлена по просьбе сторон.

Ранее Байден поддержал введение санкций против Белоруссии.

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