ФБР начало расследование отправки Трампу посылки с ядом

В президентской посылке обнаружен сильнодействующий яд рицин.

ФБР начало расследование отправки президенту США Дональду Трампу посылки с ядом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно в субботу вечером. Служба охраны перехватила посылку, адресованную первому лицу США. В ней обнаружили сильнейший яд рицин. Как правило, его используют в виде гранул или порошка. Когда вещество попадает в организм человека, оно вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка. Затем происходит поражение кишечника, отказ печени, селезенки и почек. Подобное токсическое отравление становится причиной смерти.

На данный момент ФБР сотрудничает с Секретной службой и службой почтовой инспекции. Ведется расследование относительно письма, посланного на почтовый адрес правительственного объекта США. В настоящий момент жизни Трампа ничего не угрожает.

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