ЦИК готов к провокациям на выборах

Элла Памфилова рассказала о готовности ЦИК к голосованию 13 сентября.

Центральная избирательная комиссия России готова к провокациям на выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на очередном заседании.

Чтобы иметь моральное право требовать что-либо от других, мы в первую очередь должны требовать от себя. Что касается возможных провокаций, они готовятся, готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов. Мы с этим справимся Элла Памфилова, глава ЦИК России

Чиновница заметила, что все сотрудники ЦИК будут вести себя максимально корректно и фиксировать все происходящее на выборах. При этом деятельность будет проводиться в рамках закона, с соблюдением необходимых процедур. Данные о серьезных правонарушениях будут переданы в полицию.

Напомним, что в единый день голосования 13 сентября пройдут более 9 тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах РФ. Исключением станут Кабардино-Балкария и Петербург.

Видео: ЦИК России