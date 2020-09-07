Придётся придумывать какие-то дополнительные каникулы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель. Её слова передаёт "Интерфакс".

Она считает, что в апреле проводить выборы будет удобнее, так как в этот период школьники находятся на каникулах.

Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования. Элла Памфилова, глава Центризбиркома

Иначе, отметила она, придётся придумывать какие-то дополнительные каникулы.

Памфилова предложила назначить единый день голосования на апрель — и именно в этот месяц устраивать единые каникулы для всех школьников. Также, по её словам, придётся менять бюджетный подход к голосованию, так как теперь оно может официально длиться три дня.

Вероятность проведения досрочных выборов в Госдуму глава ЦИК исключила.

Ранее Памфилова оценила состояние системы онлайн голосования.

Видео: Youtube / ЦИК России