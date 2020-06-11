ЦИК гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому

Элла Памфилова напомнила, что граждане РФ могут семь дней голосовать по поправкам в Конституцию.

Центральный избирательный комитет России гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в рамках рабочего заседания, посвященного внесению поправок в Конституцию.

На протяжении всех семи дней голосования действует опция - голосование вне помещения, то есть на дому. Те, кто не могут покинуть квартиры или свои дома. Она действует все 7 дней Элла Памфилова, глава ЦИК России

Напомним, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ запланировано на 1 июля 2020 года. Однако проголосовать граждане РФ фактически смогут в течение семи дней (с 25 июня по 1 июля). Первые шесть дней на территории Москвы и Нижегородской области будет проводиться электронное голосование. Кроме традиционных участков для голосования, власти организуют точки на свежем воздухе.

ЦИК назвал число россиян, желающих проголосовать по месту нахождения.

Видео: YouTube / ЦИК России



