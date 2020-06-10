Для общероссийского голосования создадут 108,5 млн бюллетеней.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о числе бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию.

Памфилова подчеркнула, что количество бюллетеней регламентировано регистром избирателей. Но в это число не входят бюллетени для участников, образованных за пределами РФ. Она напомнила, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Изначально оно было запланировано на 22 апреля.

Накануне Элла Памфилова заявила, что для голосования по поправкам привлечены свыше 96 тыс. участников. По всей России организуют 94 тыс. участков, образованных в общем порядке и 2,5 тыс. участков, созданных в местах временного пребывания.

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Видео: cikrf.ru