По последним данным в Москве зафиксировано 199 785 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Москве поправились более половины пациентов, заразившихся COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что ситуация в столице продолжает налаживаться.

Уже более половины всех пациентов с коронавирусом успешно вылечены. - Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам социального развития

За последние сутки в России выявлено 8 404 случая заражения коронавирусом. По данным Минздрава России в Москве заболели 1 195 человек, в Подмосковье – 735 человек.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Собянин озвучил сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни.