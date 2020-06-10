По словам мэра, переход из режима самоизоляции к нормальной жизни в столице составит почти два месяца.

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни. Об этом градоначальник заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Собянин подчеркнул, что принятие жестких мер и вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, так как власти были вынуждены действовать быстро. Московские власти определили, что переход к нормальной жизни должен быть поэтапным. Такой вывод они сделали исходя из статистических показателей и текущей ситуации в Москве. Собянин отметил, что это обусловлено теми процессами, которые происходят.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко.

Видко: government.ru