ЦИК назвал число россиян, желающих проголосовать по месту нахождения

Центральный избирательный комитет России назвал число россиян, желающих проголосовать по месту нахождения. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в рамках пресс-конференции. По данным чиновницы, на данный момент более 24 тысяч человек подали заявление о необходимости голосования по поправкам в Конституцию по месту фактического нахождения.
В ЦИК добавили, что к утру 11 июня количество подобных заявок составило 240 446. Большинство из них подано через сервис Государственный услуг - 176 563. Напомним, что подача заявок будет прекращена 21 июня. Это произойдет в соответствии с календарным планом подготовки и проведения голосования.
Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.
Памфилова попросила Петербург устроить тотальное видеонаблюдение в день голосования по поправкам.
Видео: kremlin.ru
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