ЦИК назвал число россиян, желающих проголосовать по месту нахождения

К утру 11 июня подано более 240 тысяч заявок для голосования по месту нахождения.

Центральный избирательный комитет России назвал число россиян, желающих проголосовать по месту нахождения. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в рамках пресс-конференции. По данным чиновницы, на данный момент более 24 тысяч человек подали заявление о необходимости голосования по поправкам в Конституцию по месту фактического нахождения.

В ЦИК добавили, что к утру 11 июня количество подобных заявок составило 240 446. Большинство из них подано через сервис Государственный услуг - 176 563. Напомним, что подача заявок будет прекращена 21 июня. Это произойдет в соответствии с календарным планом подготовки и проведения голосования.

Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

Памфилова попросила Петербург устроить тотальное видеонаблюдение в день голосования по поправкам.

Видео: kremlin.ru