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Памфилова попросила Петербург устроить тотальное видеонаблюдение в день голосования по поправкам
Сегодня, 13:59
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Памфилова попросила Петербург устроить тотальное видеонаблюдение в день голосования по поправкам

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ЦИК уделяет особое внимание голосованию в Петербурге.

Глава Центризбиркома в ходе заседания обратила внимание на то, что "Санкт-Петербург молчит". До сих пор Северная столица не отчиталась о том, как будет проходить видеонаблюдение во время голосование за поправки в Конституцию РФ 1-го июля.

Вы же гордитесь своей электронной базой, своими разработками. Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должно быть видеонаблюдение и всё для этого есть,

— сказала Элла Памфилова. 

Председатель ЦИК заявила, что в Петербурге должно быть обеспечено тотальное видеонаблюдение во время плебисцита.

Ранее глава ЦИК объяснила "выборные" санкции против Петербурга. Электронного голосования в городе не будет. 

Фото: cikrf.ru

Теги: конституция рф, памфилова, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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