Госдума утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год

Документ вошел в бюджетный пакет и увеличивает общий объем расходов до 37,182 трлн рублей.

Госдума России утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения основных параметров федерального бюджета приняли во втором и третьем чтениях. Документ вошел в бюджетный пакет и увеличивает общий объем расходов на 522 млрд рублей – до 37,182 трлн рублей. Отмечается, что при этом доходы снижаются на 3 млрд рублей – до 35,062 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 трлн рублей (1,1 процента ВВП).

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ.

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