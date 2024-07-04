  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:47
103
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдума утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год

0 0

Документ вошел в бюджетный пакет и увеличивает общий объем расходов до 37,182 трлн рублей.

Госдума России утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения основных параметров федерального бюджета приняли во втором и третьем чтениях. Документ вошел в бюджетный пакет и увеличивает общий объем расходов на 522 млрд рублей – до 37,182 трлн рублей. Отмечается, что при этом доходы снижаются на 3 млрд рублей – до 35,062 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 трлн рублей (1,1 процента ВВП).

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: госдума россии, закон, поправки, федеральный бюджет
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии