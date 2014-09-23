  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:52
141
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ

0 0

Проект заявления был внесен в Госдуму 28 июня.

Госдума приняла проект заявления о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект заявления был внесен в Госдуму 28 июня. По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов". Он подчеркнул, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, а делегацию РФ фактически лишили права голоса. Слуцкий добавил, что "в таких условиях возможности для диалога исчерпаны".

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума россии, закон, па обсе, членство
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии