Госдума приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

За принятие закона проголосовали 411 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Госдума приняла в I чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Законопроект выдвинули депутаты франции "Единая Россия".

За принятие закона проголосовали 411 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Речь идет о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение президента РФ Владимира Путина об индексации пенсий повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

Видео: Дума ТВ