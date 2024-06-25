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Госдума приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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За принятие закона проголосовали 411 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Госдума приняла в I чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Законопроект выдвинули депутаты франции "Единая Россия".

За принятие закона проголосовали 411 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Речь идет о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение президента РФ Владимира Путина об индексации пенсий повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума россии, законопроект, индексация пенсий
Категории: Лента новостей, Новости России,

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