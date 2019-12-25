На северо-запад страны будут доставлены Sentinel и Bradley.

CENTCOM: США решили усилиться в Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Анадолу" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Центрального командования Вооруженных сил США Билла Урбана. Полковник рассказал, что армия будет усилена на северо-востоке Сирии. Военные перебросят в регион бронированную технику, а также систему противоракетной обороны Sentinel.

Отдан приказ обеспечить безопасность сил коалиции. Для обеспечения воздушного патрулирования в Сирию перебрасывают системы ПРО "Часовой", а для поддержки американской армии — бронемашины типа Bradley Билл Урбан, американский полковник

Эксперт не стал уточнять точное количество техники и вооружения, которое США перебросят в регион. Однако Урбан заметил, что действия американских военных направлены на дальнейшую борьбу с террористами в Сирии, а также ради защиты коалиции в случае такой необходимости.

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