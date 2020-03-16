  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:25
122
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Центральное командование США опубликовало кадры захвата иранского судна

0 0

CENTCOM раскрыло подробности операции в отношении судна M/V Touska.

Центральное командование Вооруженных сил США  опубликовало видеокадры операции, в которой  американские морпехи с борта десантного корабля USS Tripoli осуществляют захват иранского торгового судна Touska. Соответствующая информация появилась в официальном аккаунте CENTCOM в социальных сетях. Напомним, что до этого Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило аудитории в социальных сетях захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе акватории Оманского залива. Военнослужащие из Пентагона пояснили, что сейчас корабль остается под контролем Вашингтона. Известно, что бойцы США покинули корабль USS Tripoli на вертолете, а затем пересекли  Аравийское море для того, чтобы подняться на борт и захватить судно M/V Touska.

Морские пехотинцы спустились на иранское судно по канатам 20 апреля после того, как эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) вывел из строя двигательную установку Touska из-за того, что коммерческое судно не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов.

публикация от командования США

Центральное командование США заявило об ударах по военным объектам в Иране.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  U.S. Central Command

Теги: centcom, ближний восток, иран, ормузский пролив, пентагон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии