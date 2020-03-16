Центральное командование США опубликовало кадры захвата иранского судна

CENTCOM раскрыло подробности операции в отношении судна M/V Touska.

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видеокадры операции, в которой американские морпехи с борта десантного корабля USS Tripoli осуществляют захват иранского торгового судна Touska. Соответствующая информация появилась в официальном аккаунте CENTCOM в социальных сетях. Напомним, что до этого Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило аудитории в социальных сетях захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе акватории Оманского залива. Военнослужащие из Пентагона пояснили, что сейчас корабль остается под контролем Вашингтона. Известно, что бойцы США покинули корабль USS Tripoli на вертолете, а затем пересекли Аравийское море для того, чтобы подняться на борт и захватить судно M/V Touska.

Морские пехотинцы спустились на иранское судно по канатам 20 апреля после того, как эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) вывел из строя двигательную установку Touska из-за того, что коммерческое судно не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов. публикация от командования США

U.S. Central Command