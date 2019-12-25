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CCP Games призывает игроков EVE Online помочь изучить коронавирус
Сегодня, 10:58
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lesjasap

CCP Games призывает игроков EVE Online помочь изучить коронавирус

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Пользователей онлайн-игры призывают подключиться к проекту Project Discovery.

Компания CCP Games совместно с проектом Massively Multiplayer Online Science призывает пользователей EVE Online внести вклад в изучение коронавируса. Игроки космической многопользовательской программы могут стать участниками Project Discovery.

Текущая фаза Project Discovery, возможно, является одним из самых своевременных проектов, которыми мы когда-либо занимались, и реакция игроков была абсолютно поразительной

Бергур Финнбогасон, креативный директор игры EVE Online

Project Discovery является программой научной поддержки, а также мини-игрой. Она анализирует иммунную системы к COVID-19. Сейчас игра собрала данные уже о 41,4 млн пользователей. Из них 466 тысяч образцов проверены и могут использоваться в дальнейших исследованиях. Результаты направляются в Университет Макгила, фонд BC Cancer и другим медицинским учреждениям. 

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Теги: ccp games, eve online, project discovery, компьютерные игры, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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