CCP Games призывает игроков EVE Online помочь изучить коронавирус

Пользователей онлайн-игры призывают подключиться к проекту Project Discovery.

Компания CCP Games совместно с проектом Massively Multiplayer Online Science призывает пользователей EVE Online внести вклад в изучение коронавируса. Игроки космической многопользовательской программы могут стать участниками Project Discovery.

Текущая фаза Project Discovery, возможно, является одним из самых своевременных проектов, которыми мы когда-либо занимались, и реакция игроков была абсолютно поразительной Бергур Финнбогасон, креативный директор игры EVE Online

Project Discovery является программой научной поддержки, а также мини-игрой. Она анализирует иммунную системы к COVID-19. Сейчас игра собрала данные уже о 41,4 млн пользователей. Из них 466 тысяч образцов проверены и могут использоваться в дальнейших исследованиях. Результаты направляются в Университет Макгила, фонд BC Cancer и другим медицинским учреждениям.

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