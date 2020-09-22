Группа BTS представит свой новый клип в игре Fortnite

Клип будет продемонстрирован 26 сентября.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что корейская группа BTS анонсировала премьеру клипа "Dynamite" в игре Fortnite. Об этом сообщается на странице видеоигры в Twitter.

Клип представят в режиме "Королевская вечеринка", который предназначен для общения с друзьями и просмотра фильмов. Отмечается, что за два дня до премьеры в Fortnie начнется продажа набора эмоций "BTS Dynamite".

Стоит отметить, что фанаты игры Fortnite негативно высказались о соответствующем релизе и заявили, что творчество BTS "мусор".

Клип будет продемонстрирован 26 сентября.

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Видео:Fortnite/Twitter