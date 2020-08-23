Новый клип BTS набрал 50 миллионов просмотров за восемь часов

Журнал Rolling Stone назвал трек "претендентом на песню лета".

В воскресенье, 23 августа, стало известно. что новой клип корейской группы BTS набрал 50 миллионов просмотров за восемь часов и побил рекорд. Ролик опубликован на YouTibe-канале музыкальной группы.

В этот раз известный бойзбенд записал песню полностью на английском языке.В музыкальной композиции поется о веселой вечеринке.

В настоящий момент клип посмотрели 148 млн пользователей. Лайк клипу поставили 13 млн человек. Журнал Rolling Stone назвал трек "претендентом на песню лета".

Ранее мы сообщали о том, что новый клип Little Big набрал 8,5 млн просмотров за несколько дней.

Видео:Big Hit Labels/YT