Новый клип Little Big набрал 8,5 млн просмотров за несколько дней

В клипе принял участие танцор Дмитрий Красилов, также известный как "Пухляш"

В среду, 19 августа, стало известно о том, что новый клип Little Big набрал 8,5 млн за несколько дней. Видео опубликовано на YouTube-канале музыкального коллектива.

В клипе принял участие танцор Дмитрий Красилов, также известный как "Пухляш". По сюжету он кладет бутерброд с сыром в микроволновку. После этого ему мерещится, что еда ожила. В итоге музыканты из Little Big танцуют в костюмах в виде еды.

Клип за несколько дней набрал 8,5 млн просмотров. Также 517 тысяч положительно оценили новый видеоролик.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon Prime Video опубликовала трейлер нового сериала "Утопия".

Видео:Little Big/YT