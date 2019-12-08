Amazon Prime Video опубликовала трейлер нового сериала "Утопия"

Премьера картины намечена на осень.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что опубликован трейлер нового сериала "Утопия". Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В центре сюжета история о мошеннике-ученом, который развязал биологическую войну. Герои сериала находят рукописи под названием "Эксперименты Утопии" и пытаются спастись от спецслужб. Главные роли в киноленте достались Джону Кьюсаку.

Премьера картины намечена на осень.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый тизер фильма "Мулан" от Disney.

Видео: Amazon Prime Video