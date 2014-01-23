ЦБ заявил, что карты "Мир" принимаются в 14 странах

Денис Барышков рассказал об эмиссии банковских карт России.

Центробанк России заявил о том, что платежные карты "Мир" принимаются в 14 странах. Такое заявление в рамках видеопрезентации сделал руководитель управления развития национальной системы Банка РФ Денис Барышков. Специалист выступил на онлайн-мероприятии в рамках VIII Национального платежного форума.

В 2021 году были продолжены мероприятия по расширению географии и сети приема карт платежной системы "Мир", за пределами РФ обеспечен прием карт платежной системы "Мир" в 14 зарубежных странах, включая все страны ЕАЭС. Денис Барышков, представитель ЦБ РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что на данный момент эмиссия банковских карт "Мир" составляет около 109 млн экземпляров. При этом доля рынка по объему платежей - свыше 25%, а по уровню эмиссии - более 32%.

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Фото и видео: YouTube / Finversia

