ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году

Кирилл Тремасов объяснил чем вызваны риски подорожания продуктов в РФ.

Центробанк России видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году. Такое мнение высказал глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов во время выступления на форуме Московской биржи. Также остается угроза роста стоимости на энергетические товары.

Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрение. Кирилл Тремасов, эксперт ЦБ РФ

Напомним, что в своем последнем докладе о денежно-кредитной политике Банка России специалисты указали более скромный, чем ожидалось, урожай сельскохозяйственных культур. Эта ситуация может повлиять на стоимость продовольственных товаров в первой половине следующего года.

ЦБ РФ делает прогноз о том, что инфляция в РФ по результатам текущего года останется в интервале 7,4-7,9%.

Фото и видео: YouTube / Moscow Exchange