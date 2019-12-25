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ЦБ ожидает, что инфляционные тренды начнут разворачиваться вниз в ближайшее время
Сегодня, 16:04
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ЦБ ожидает, что инфляционные тренды начнут разворачиваться вниз в ближайшее время

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Кирилл Тремасов объяснил, могут ли снова вырасти цены на продовольствие.

Центробанк России ожидает, что инфляционные тренды начнут устойчиво разворачиваться вниз в ближайшие месяцы. Такое заявление на форуме Московской биржи сделал глава департамента по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов. Специалист уточнил, что такая ситуация связана с кредитным импульсом.

В части ипотеки перелом уже есть, а в части необеспеченного потребительского кредитования эти тенденции не столь очевидны. Когда это заработает, тогда и можно будет говорить о том, что инфляционные тренды разворачиваются вниз.

Кирилл Тремасов, эксперт 

Эксперт не исключил того, что в 2022 году в России могут реализоваться риски повторного резкого роста стоимости продуктов питания. В своем последнем докладе ЦБ назвал, что страна собрала более скромный урожай сельскохозяйственных культур, чем ожидалось. Эта ситуация может продолжать влиять на рост цен в первой половине 2022 года.

ЦБ в декабре рассмотрит "широкий набор" вариантов изменения ключевой ставки.

Фото и видео: YouTube / Moscow Exchange
 

Теги: инфляция, кирилл тремасов, центробанк, экономика
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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