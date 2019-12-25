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ЦБ в декабре рассмотрит "широкий набор" вариантов изменения ключевой ставки
Сегодня, 15:49
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ЦБ в декабре рассмотрит "широкий набор" вариантов изменения ключевой ставки

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В Центробанке не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки в РФ.

Центробанк России в декабре на заседании директоров рассмотрит "широкий набор" вариантов изменения ключевой ставки. Речь идет о возможном повышении уровня. Такое заявление в рамках своего выступления на форуме Московской биржи сделал глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов.

Мы достаточно четко коммуницировали...будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки. Мы настроены решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу следующего года.

Кирилл Тремасов, эксперт

Центробанк повысил официальный курс евро на среду до 82,6 рубля.

Фото и видео: YouTube / Moscow Exchange

Теги: ключевая ставка, центробанк, экономика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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