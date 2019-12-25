Центробанк повысил официальный курс евро на среду до 82,6 рубля

При этом курс доллара был снижен.

Банк России на среду, 10 ноября, повысил курс евро до 82,6497 рубля. Это на 11,42 копейки выше предыдущего показателя.

При этом курс доллара официально был снижен на 11,09 копейки и составил 71,2866 рубля.

Получается, что стоимость бивалютной корзины, которая рассчитана по официальным курсам, сократилась на 0,96 копейки, до 76,4 рубля.

Ранее мы писали, что в России банки резко сократили выдачи потребкредитов в октябре. Произошло это на фоне коронавирусных ограничений.

Фото: pixabay