ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ тестирует технологию анализа отпечатков пальцев.

Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег. Система будет межбанковской. Она станет оценивать устройства, с которых переводятся платежи. Таким образом ЦБ будет контролировать и отслеживать сомнительные операции. Об этом сообщил "РБК".

В апреле 2018 года российские банки тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации. Напомним, что каждому гаджету будет присвоен идентификационный номер. Если номера повторяются, то пользователей будут считать клиентами с повышенным уровнем риска. Однако сейчас одной базы не существует, так как каждый банк информирует ЦБ обособленно. Проект находится на стадии рестарта. Ранее он назывался "Анализ технических устройств", позже его переименовали в"Сервис анализа технических устройств". До сих пор параметры оценки системы для слежения за гаджетами юридических лиц не установлены. В ЦБ собираются тестировать технологию сбора и анализа отпечатков пальцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что операторы связи начали подготовку к введению идентификации смартфонов по IMEI.

Видео: YouTube/Aperture