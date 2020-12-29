ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов банков.

Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка. цитата из пресс-релиза Центробанка

Так злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов банков, а также информацию о совершённых операциях. После этого они похищают средства со счётов граждан.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки ускорения инфляции.

Фото: Piter.tv