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ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества
Сегодня, 11:09
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matveyvn

ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

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Злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов банков.

Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка.

цитата из пресс-релиза Центробанка

Так злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов банков, а также информацию о совершённых операциях. После этого они похищают средства со счётов граждан.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки ускорения инфляции.

Фото: Piter.tv

Теги: банки, мошенники, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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