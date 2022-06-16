ЦБ: нужно стимулировать банки финансировать не прибыль, а проекты трансформации экономики

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что банки не должны кредитовать чрезмерно рискованные проекты.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что властям страны необходимо стимулировать кредитные организации и банки финансировать не текущую прибыль, а отечественные проекты для трансформации экономической системы. Соответствующее заявление чиновница сделала, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Эксперт приняла участие в конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".

Нельзя принуждать банки кредитовать слишком рискованные проекты, чтобы пострадали деньги вкладчиков. Но мы обсуждаем с ними настройку регулирования..Нужно стимулировать проекты трансформации. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: ТАСС