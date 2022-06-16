Орешкин: основными индикаторами экономики сейчас можно считать неравенство и бедность

Помощник главы РФ рассказал о российской ситуации в кризисных условиях.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин назвал основные индикаторы экономической системы страны. По мнению специалиста, таковыми являются уровни неравенства и бедности. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках собственного выступления на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", проводимой во время Петербургского международного экономического форума. Эксперт прокомментировал обстановку в РФ в условиях текущего кризиса, вызванного западными санкциями.

В текущем кризисе во всем мире это (неравенство) - на самом деле один из ключевых показателей того, как работает экономическая политика. Максим Орешкин, помощник президента РФ

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Фото и видео: ТАСС

